Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 9 Puțin dupa ora 18:00, prezența la vot in județul Timiș era de 37,4% dintre cetațenii cu drept de vot, adica 237.266 persoane. Acum patru ani, la aceeași ora, prezența la vot era de 35,02%, iar in 2016, pana la ora 18:00 votasera 34% dintre cetațenii de pe liste. In Timișoara au fost pana […]…

- UPDATE 7 La ora 17.00 prezenta la vot in Timis era de 33,87%, in continuare sub media tarii (aproape 37%), de 33,87%, in timp ce in Timisoara au votat 30,07% dintre cetatenii cu drept de vot. UPDATE 6 Pana la ora 15.00 au fost semnalate noua incidente in legatura cu procesul electoral. „Angajații MAI…

- UPDATE 6 Pana la ora 15.00 au fost semnalate noua incidente in legatura cu procesul electoral. „Angajații MAI au intervenit operativ in cazul fiecarei sesizari luand masurile prevazute de lege atunci cand a fost cazul. Au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale in valoare de 2000 de lei și 2 avertismente.…

- UPDATE ora 14.00. Pana la ora 14.00, in județul Bacau au votat 156.246 de persoane, respectiv 26,53% din total. Este o prezența mai mare cu 3 procente fața de 2020, cand la aceeași ora votasera un procent de 23,44% dintre bacauani. UPDATE ora 12:00. Pana la ora 12:00, au votat 104.517 persoane, respectiv…

- UPDATE 5 La ora 14:00, prezența la nivel național era de 25,57% din cetațenii cu drept de vot, in Timiș 22,88%, iar in Timișoara 19,68%. Statisticile pe oraș și județ sunt mai bune decat la alegerile de acum patru ani, cand, la aceeași ora, in Timiș votasera 21,32% dintre alegatori, iar in Timișoara…

- Duminica, 9 iunie, au loc alegeri europarlamentare si alegerile pentru autoritatile publice locale. Sectiile de votare s-au deschis la ora 7.00 si se inchid la 22.00, dar exista posibilitatea extinderii programului pana la miezul noptii daca se formeaza cozi. La alegerile locale de duminica, in judetul…

- Duminica, 9 iunie, au loc alegeri europarlamentare si alegerile pentru autoritatile publice locale. Sectiile de votare s-au deschis la ora 7.00 si se inchid la 22.00, dar exista posibilitatea extinderii programului pana la miezul noptii daca se formeaza cozi. La alegerile locale de duminica, in judetul…

- Duminica, 9 iunie, au loc alegeri europarlamentare si alegerile pentru autoritatile publice locale. Sectiile de votare s-au deschis la ora 7.00 si se inchid la 22.00, dar exista posibilitatea extinderii programului pana la miezul noptii daca se formeaza cozi. UPDATE Toate sectiile de votare s-au deschis…