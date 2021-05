Pana in 2025, Guvernul de la Madrid vrea sa introduca un sistem de taxare pentru autostrazi. Directorul Sergi Sauri spune ca in unele tari deja exista un sistem de taxare. Si da solutia: „Platesti in functie de cat poluezi”. Spania, o tara in care traiesc milioane de romani si care traieste din turism, a venit cu solutia unor drumuri care se pot intretine singure. A propus introducerea unui sistem de taxare. Guvernul de la Madrid spune ca fiecare sofer care vrea sa se foloseasca de autostrada trebuie sa plateasca. In acest mod, drumurile tarii nu ar mai depinde de banii publici. „In unele tari,…