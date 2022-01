Stiri pe aceeasi tema

- ​Tesla Motors a livrat 936.000 de mașini anul trecut, un an în care multe alte companii au scazut din cauza crizei procesoarelor. Creșterea a fost de 87%, cea mai mare din ultimii ani pentru compania lui Elon Musk. Livrarile de anul trecut au ajuns sa fie de patru ori peste cele din 2018, iar…

- Angajatii institutiilor publice vor primi, in perioada 2022 – 2026, vouchere de vacanta in valoare de 1.450 de lei fiecare, iar impactul bugetar va fi de 8,65 miliarde de lei in total, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta initiat de Ministerul Antreprenoriatului si Turismului. “Institutiile…

- Sectorul turismului global se așteapta la pierderi de 2.000 de miliarde de dolari anul acesta din cauza restricțiilor legate de pandemia Covid-19, a anunțat luni, 29 noiembrie, Organizația Mondiala a Turismului (UNWTO). Pentru instituție, reluarea activitații este „lenta” și „fragila”. Aceasta estimare,…

- Mierea romaneasca importata in magazinele din Spania ar fi de fapt chinezeasca. Acuzația este facuta de o asociație a fermierilor din statul iberic. Miza ar fi una financiara: amestecul mierii romanești cu una mai ieftina crește profitul producatorilor. Acest lucru nu este ilegal, potrivit legislației…

- E.ON va investi aproximativ 27 de miliarde de euro pana in 2026, din care circa 22 de miliarde de euro vor fi destinate extinderii retelelor energetice si 5 miliarde de euro pentru accelerarea cresterii business-ului de solutii pentru clienti, informeaza compania printr-un comunicat transmis marti…

- Un barbat din Spania a stat 35 de ani in coma. Acesta a adormit pe cand era doar un tanar in floarea varstei și s-a trezit un om batran. Dramatica situație a fost cauzata dupa o cazatura de la șase metri. Un barbat din Spania, pe nume Manel Monteagudo a trecut printr-o experaiența extrem de bizaraa…

- “Grupul Hornbach (Grupul Hornbach Holding AG & Co. KGaA) si-a mentinut trendul de crestere a profitului in prima jumatate a anului 2021/22 (de la 1 martie la 31 august 2021) si a obtinut o cota de piata suplimentara in tarile in care opereaza. Vanzarile consolidate din primele sase luni au crescut cu…