Spania va fi în stare de urgenţă pentru o perioadă de şase luni, pentru a combate pandemia de coronavirus Statul spaniol este printre cele mai afectate tari din Europa din cauza Covid-19, cu peste 3 milioane de infectii. Reactia la pandemie a fost deseori afectata de neintelegerile politice, dar guvernul a reusit de aceasta data sa stranga suficiente voturi in Parlament pentru a extinde un decret initial, care avea o valabilitate de doua saptamani, pana pe 9 mai. Unii spanioli si-au exprimat ingrijorarea fata de consecintele acestei masuri, intr-o tara care traverseaza cea mai grava recesiune dupa razboiul civil din anii ’30. ”Mi se pare prea mult, oamenii nu pot a suporta. Nu stim ce sa facem. Platim… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

