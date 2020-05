Spania va da drumul sectorului turistic în iulie Spania va da drumul sectorului turistic, unul foarte important pentru economia iberica, în luna iulie, potrivit guvernului de la Madrid.



Vicepremierul spaniol Teresa Ribera, responsabila cu masurile de relaxare, a estimat ca reluarea în conditii de siguranta a turismului international în Spania va avea loc în luna iulie, relateaza joi EFE, preluata de Agerpres.

Într-un interviu acordat EFE, Ribera a avertizat ca o deschidere prematura masiva ar fi "o lipsa de responsabilitate" care ar putea pune în pericol populatia locala.

"Trebuie…

Sursa articol: hotnews.ro

