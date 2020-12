Spania: Un conac al dictatorului Franco, retrocedat statului

Stiri pe aceeasi tema

- Justitia spaniola a predat joi statului cheile unui conac dobandit ilegal de dictatorul Francisco Franco, care a murit in 1975 si a carui familie, care s-a opus acestei decizii, l-a folosit zeci de ani, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Tribunalul din La Coruna (nord-vest) a dat drept de cauza…

- Surse din domeniul judiciar din Spania au dezvaluit miercuri ca fostul rege Juan Carlos este vizat de inca o ancheta, deschisa in secret la sfarsitul lui 2019, transmite AFP, citata de Agerpres.Justitia spaniola vizeaza presupusa utilizare de catre ex-suveran a unor carti de credit legate de conturi…

- Tribunalul superior din Madrid a interzis disputarea meciurilor din La Liga in zilele de luni si vineri, fiind in asteptarea unei alte decizii a justitiei, scrie AFP. In aceasta disputa dintre Federatia Spaniola (RFEF) si La Liga, Curtea Superioara de Justitie din Madrid a cerut celor…

- Justitia spaniola a dat dreptate federatiei in conflictul cu liga profesionista, care dorea sa organizeze in continuare meciuri vinerea si lunea, in prima divizie, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro.In aceasta disputa, intre Federatia Spaniola de Fotbal (RFEF) si Liga Profesionista din…

- In vreme ce premierul Orban acuza CCR ca saboteaza masurile anti-Covid ale Guvernului, justitia din alte tari europene procedeaza in acelasi fel, pentru respectarea drepturilor cetatenesti. Tribunalul administrativ de la Berlin, sesizat de localuri, a anulat vineri obligatia impusa barurilor si restuarantelor…

- Antreprenorul american John McAfee, fondatorul software-ului antivirus care ii poarta numele, este acuzat de autoritațile din SUA de frauda și evaziune fiscala. El a fost inchis in Spania si asteapta sa fie extradat in Statelor Unite, potrivit Biziday. Justiția americana il acuza pe McAfee ca a incasat…

- Justitia bulgara a condamnat luni, in absenta, la inchisoare pe viata doi libanezi acuzati de implicarea in atentatul din 2012 vizand un autobuz ce transporta turisti israelieni si atribuit aripii armate a miscarii Hezbollah, informeaza France Presse si Reuters. In acest atac au fost ucisi…

- ​Iranul a anuntat sâmbata executia luptatorului de greco-romane Navid Afkari, care a fost condamnat la moarte pentru înjunghierea unui agent de securitate în timpul protestelor antiguvernamentale din 2018, transmite presa internationala citata de Agerpres.În conformitate…