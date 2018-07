Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte catalan Carles Puigdemont si alti cinci lideri separatisti care au fugit in strainatate nu mai risca sa fie extradati din cauza rolului pe care l-au jucat in secesiunea esuata a Cataloniei, in ocrombrie, dupa ce mandatele internationale de arestare emise pe numele lor au fost emise,…

- Spania a renunțat la mandatele europene de arestare emise pe numele lui Carles Puigdemont și a altor politicieni catalani. Judecatorul spaniol insarcinat cu ancheta asupra tentativei de secesiune a Cataloniei, in octombrie anul trecut, a retras joi mandatele de arestare internationale emise pe numele…

- Concret, Carles Puigdemont, in prezent aflat in Germania, si alti lideri catalani - printre care patru membri ai executivului, Antoni Comin, Lluis Puig i Gordi, Meritxell Serret (aflati in exil in Belgia) si Clara Ponsati, care traieste in Scotia - sunt asadar liberi sa se deplaseze in strainatate…

- Judecatorul spaniol insarcinat cu ancheta asupra tentativei de secesiune a Cataloniei, in octombrie anul trecut, a retras joi mandatele de arestare internationale emise pe numele lui Carles Puigdemont si ale altor cinci lideri separatisti catalani care au fugit in strainatate, transmite AFP. Aceasta…

- In luna aprilie, instanta a respins o cerere de extradare a fostului lider catalan pentru rolul sau in campania pentru independenta Cataloniei. Totusi, judecatorii au permis eliberarea pe cautiune a lui Puigdemont si au declarat ca el inca poate face obiectul extradarii catre Spania pentru 'deturnare…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont poate fi extradat pentru deturnare de fonduri publice, conform deciziei luate joi de un tribunal din orasul german Kiel, transmit agentiile de presa internationale. In luna aprilie, instanta a respins o cerere de extradare a fostului lider catalan pentru rolul…

- Tribunalul din landul Schleswig-Holstein (nordul Germaniei) a respins marti noul mandat de arestare emis de Spania pentru independentistul Carles Puigdemont pe baza unor noi informatii. Fostul presedinte catalan nu va mai fi deci incarcerat in Germania. Curtea considera restrans riscul ca Puigdemont…

- Separatistul Quim Torra, investit luni, a publicat un decret prin care numeste membrii noului executiv catalan, dar formarea acestui guvern ar putea fi blocata de Madrid. Guvernul spaniol pastreaza de fapt tutela asupra acestei regiuni, impusa la 27 octombrie 2017, in urma unei declaratii de independenta,…