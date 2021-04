Stiri pe aceeasi tema

- Seful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, a condamnat amenintarile cu moartea adresate ministrului de interne, sefei Garzii Civile si liderului partidului de stanga Podemos, transmite vineri AFP. Presa spaniola a relatat ca ministrul de interne Fernando Grande-Marlaska, liderul partidului Podemos…

- Premierul spaniol, socialistul Pedro Sanchez, a remaniat guvernul marti, dupa plecarea anuntata a unuia dintre cei patru adjuncti ai sai, Pablo Iglesias, liderul partidului stangii radicale Podemos, relateaza AFP. Odata cu inlocuirea lui Pablo Iglesias cu ministrul muncii, Yolanda Diaz,…

- Pablo Iglesias, vicepremierul de extrema stânga din partea partidului Podemos, și-a dat demisia din executivul spaniol pentru a participa la alegerile regionale ce vor avea loc în 4 mai în Madrid, relateaza Politico.Iglesias a facut anunțul surpriza într-o înregistrare…

- Liderul partidului stangii radicale Podemos, Pablo Iglesias, vicepremier in guvernul spaniol, si-a anuntat luni decizia de a parasi executivul pentru a candida la alegerile regionale din Madrid, relateaza AFP si Reuters, potrivit AGERPRES. ''I-am transmis lui Pedro Sanchez (seful guvernului…

- Miliardarul francez Olivier Dassault, unul dintre mostenitorii grupului de aviatie Dassault, producatorul avioanelor Falcon, Mirage si Rafale, si-a pierdut viata duminica in urma unui accident de elicopter in timpul unui zbor privat in apropiere de orasul Deauville, informeaza Agerpre s, care preia…

- O furgoneta a politiei incendiata, pubele in flacari, magazine jefuite: la unsprezece zile dupa arestarea in Spania a rapperului Pablo Hasel, manifestatiile nu au slabit in intensitate la Barcelona si o noua demonstratie a degenerat sambata in ciocniri cu politia, comenteaza AFP. Manifestatia, al carei…

- Sute de manifestanți s-au adunat in centrul capitalei catalane, cum fac de marți incoace. Sunt furioși din cauza arestarii unui rapper local, acuzat ca face apologia terorismului, noteaza Digi24.ro Basescu se ia de bugetari: E furt! Trebuia sa-i lasam sa lucreze cu creionul chimic El pretinde…

- In Catalonia, scena unei tentative de secesiune de Spania in 2017, au loc duminica alegeri regionale intr-un context dominat de epidemie si in urma carora prim-ministrul spaniol, socialistul Pedro Sanchez, spera dislocarea de la putere a separatistilor, noteaza France Presse. Alegerile - mentinute de…