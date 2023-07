Stiri pe aceeasi tema

- La 1 iulie 2023, Spania preia de la Suedia presedintia rotativa a Uniunii Europene (UE) pentru o perioada de sase luni. Statele membre care detin presedintia Uniunii lucreaza impreuna in grupuri de cate trei, numite “trio-uri”, pentru o perioada de 18 luni. Trio-ul actual este format din Spania (iul.-dec.…

- Cele 27 de state membre UE incearca sa ajunga la o pozitie comuna cu privire la reformele preconizate pentru organizarea pietei energiei electrice a UE, insa o serie de tari importante precum Germania si Franta nu reusesc sa cada de acord asupra unor elemente precum regulile care ar urma sa se aplice…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez va merge sambata la Kiev, pentru reafirma sprijinul de "de neclintit" al Uniunii Europene fața de Ucraina, in prima zi a presedintiei prin rotatie a Consiliului UE asigurata de catre Spania incepand cu 1 iulie

- Tarile Uniunii Europene au convenit miercuri, 21 iunie, sa contribuie cu o noua donatie, de 3,5 miliarde de euro, la Instrumentul European pentru Pace (FEP), fond utilizat pentru finantarea livrarilor de arme catre Ucraina si a misiunilor militare in strainatate, relateaza AFP. Ambasadorii celor 27…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat ca Romania isi leaga sperantele de aderare la Spatiul Schengen de presedintia spaniola a Consiliului Uniunii Europene, pe care o va prelua de la Suedia in luna iulie.„Consiliul JAI se va intruni sub presedintia suedeza in luna iunie. Din iulie, presedintia…