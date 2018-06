Stiri pe aceeasi tema

- In ultima saptamana, guvernul spaniol s-a schimbat de la Centrul Dreapta la Stanga. Intr-o seara, te-ai culcat cu un guvern ales, alcatuit din președintele Mariano Rajoy (Partido Popular, centru-dreapta) aliat cu Albert Rivera (Centrul Ciudadanos Party), iar a doua zi te-ai trezit intr-o țara condusa…

- Socialistul spaniol Pedro Sanchez a depus sambata juramantul in fata regelui Felipe al VI-lea la Palatul Zarzuela, la periferia de nord-vest a Madridului, un scenariu pe care nimeni nu si-l imagina in urma cu doar cateva saptamani, succedandu-i lui Mariano Rajoy, inlaturat de la putere printr-o motiune…

- Socialistul spaniol Pedro Sanchez a depus juramantul sambata pentru functia de sef al guvernului, dupa indepartarea de la putere a conservatorului Mariano Rajoy in urma unei motiuni de cenzura depuse de...

- Socialistul spaniol Pedro Sanchez a depus juramantul sambata pentru functia de sef al guvernului, dupa indepartarea de la putere a conservatorului Mariano Rajoy in urma unei motiuni de cenzura depuse de socialisti, relateaza AFP. Conform unor imagini transmise in direct de posturi de televiziune, Sanchez,…

- Liderul formatiunii politice Partidul Socialist, Pedro Sanchez, in varsta de 46 de ani, a devenit vineri noul premier al Spaniei, dupa ce Mariano Rajoy a fost demis in urma unei motiuni de cenzura, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Spania are de astazi un nou premier. Guvernul de la Madrid va fi condus de liderul socialistilor Pedro Sanchez. Asta dupa ce Mariano Rajoy a fost demis astazi prin motiune de cenzura. Initiativa a fost sustinuta de 180 dintre cei 350 de deputati.

- Liderul Partidului Socialist Muncitoresc din Spania (PSOE), Pedro Sanchez, a devenit vineri seful guvernului spaniol dupa ce a obtinut majoritatea absoluta in Camera Deputatilor, conform Agerpres.

- Guvernul conservator al lui Mariano Rajoy a cazut prin moțiune de cenzura in Parlament, noul Cabinet de la Madrid urmand sa fie condus de liderul Partidului Socialist Muncitoresc din Spania (PSOE), Pedro Sanchez, care a obtinut majoritatea absoluta in Camera Deputatilor, informeaza EFE, preluata de…