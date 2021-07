Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Costa Rica a confiscat duminica 4,3 tone de cocaina provenita din Columbia, a doua cea mai mare captura de droguri din istoria sa si cea mai mare de anul acesta, au declarat autoritatile locale, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Capturile record de cocaina din ultimii ani au provocat…

- Cel puțin 44 de persoane au fost ucise și peste 67 au fost ranite intr-un incendiu provocat probabil de o explozie a rezervorului de oxigen al unui spital de coronavirus din orașul irakian Nassiriya, au anunțat luni oficialii din domeniul sanatații și poliția, citați de Reuters, scrie Mediafax.…

- Sudul Londrei a fost acoperit luni de un nor mare de fum negru dupa ce un incendiu de proporții a izbucnit la stația Elephant and Castle, relateaza Reuters. BREAKING! London, UK: Huge smoke billowing after fire at Elephant and Castle station. Insane scenes as explosion rips through in central London…

- Doua persoane, un barbat si o femeie, au fost ucise joi intr-un atac armat comis in centrul orasului Espelkamp din vestul Germaniei, iar atacatorul se afla inca in libertate, a anuntat politia, adaugand ca elementele initiale ale anchetei nu indica faptul ca ar fi vorba despre terorism, relateaza…

- Poliția japoneza investigheaza detaliile legate de moartea lui Yasushi Moriya, un inalt oficial al Comitetului Olimpic in varsta de 52 de ani, pe care o considera drept o sinucidere sau un accident, scrie Reuters, citata de Hotnews.ro. Oficialul japonez ar fi sarit luni in fața unui tren subteran, intr-o…

- Poliția germana investigheaza daca un incendiu izbucnit în cursul nopții la fabrica Tesla construita în apropierea Berlinului a fost provocat intenționat dupa ce activiști de extrema stânga au pretins responsabilitatea pentru provocarea sa, relateaza Reuters.Focul izbucnit…

- Guvernul spaniol a desfasurat trupe la Ceuta pentru a patrula la frontiera cu Marocul dupa ce mii de migranti au ajuns inot in enclava spaniola din nordul Africii, a anuntat marti o sursa din Ministerul de Interne, citata de Reuters. Soldatii vor patrula la frontiera impreuna cu politia spaniola.…

- Ministerul Justitiei al SUA a anuntat miercuri ca a deschis o ancheta asupra politiei din Minneapolis, la o zi dupa ce politistul alb Derek Chauvin a fost declarat vinovat de uciderea afro-americanului George Floyd, informeaza AFP si Reuters. "Ministerul de Justitie a declansat o ancheta pentru a determina…