Spania introduce taxe excepţionale pe bănci şi companiile din energie Spania va introduce, temporar, taxe pe banci si companiile din energie, care ar urma sa genereze venituri de aproximativ sapte miliarde de euro in 2023-2024, bani care vor finanta politicile destinate sa ii ajute pe spanioli sa faca fata cresterii preturilor la energie si inflatiei, a declarat marti premierul Pedro Sanchez, transmite Reuters. Guvernul de la Madrid se asteapta sa stranga doua miliarde de euro pe an in 2023 si 2024 de pe urma unei taxe impuse pe profiturile exceptionale generate de companiile de utilitati in acest an si anul viitor, in timp ce o taxa pe institutiile financiare ar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

