- Un studiu la scara larga facut in Spania arata ca doar 5% din populația țarii a dezvoltat anticorpi la noul coronavirus, intarind astfel ipoteza ca o așa-numita imunitate colectiva pentru COVID-19 nu poate fi obținuta” , relateaza CNN, citand revista medicala Lancet, in care a fost publicat studiul.

- Coface: Țarile in care traiesc cei mai mulți romani vor fi cele mai afectate de criza COVID-19, cu scaderi economice cu doua cifre in 2020. Constructiile si retailul, cel mai ridicat grad de risc Spania si Italia vor fi printre cele mai afectate economii de COVID-19, contractandu-se cu 12,8%, respectiv,…

- Numarul cazurilor confirmate de coronavirus a crescut, duminica, in Germania cu 687 la 189.822, potrivit Institutului. O revolta a avut loc intr-un bloc din Goettingen sambata, unde aproximativ 700 de oameni au fost plasati in carantina. "Aproximativ 200 au incercat sa iasa, dar aproximativ 500 au respectat…

- Masuri administrative: 1. In limita resurselor financiare alocate Tribunalului Arges, s-a dispus aprovizionarea cu echipamente medicale, dezinfectante si materiale sanitare pentru prevenirea COVID 19: maști de protectie, viziere, combinezoane, manuși latex, dezinfectant pentru suprafețe, care au fost…

- Romania inregistreaza aproximativ 10% din totalul deceselor cauzate de Covid-19 in randul persoanelor rezidente in centrele pentru varstnici si persoane cu dizabilitati, fata de procente semnificativ mai mari din alte tari, se arata intr-un comunicat al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale (MMPS).Vezi…

- Doar persoanele care vin din provincia Hubei (centru), in care se afla orasul Wuhan, "leaganul" pandemiei covid-19, urmeaza sa fie plasate in continuare in carantina pe o perioada de 14 zile, potrivit postului CGTN. Acest anunt intervine dupa anuntarea organizarii la 22 mai, potrivit agentiei oficiale…

- Epidemia de noul coronavirus este de acum "sub control si gestionabila" in Germania, a anuntat vineri ministrul Sanatatii, Jens Spahn, potrivit AFP. "Putem spune acum ca am reusit. Am trecut de la o crestere dinamica la o crestere liniara, iar rata de infectare s-au redus semnificativ", a spus el…

- Peste 300 de belgieni infectati cu coronavirus au murit in ultimele 24 de ore, astfel ca bilantul a ajuns la 5.163 de decese. Potrivit autoritatilor, mai bine de jumatate din decese, 2.586, a fost inregistrata in azile de batrani. Aproape 19.500 de morti de COVID-19 in Spania…