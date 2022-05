Stiri pe aceeasi tema

Spania isi va revizui tinta de crestere economica pentru acest an, a declarat luni premierul spaniol Pedro Sanchez, transmite Reuters.

Federatia Rusa a anuntat sambata ca a decis interzicerea intrarii pe teritoriul sau pentru premierul britanic Boris Johnson, ministrul de externe Liz Truss, ministrul apararii Ben Wallace si alti zece membri ai guvernului si politicieni britanici, transmite Reuters.

Autoritatile din Filipine au anuntat luni ca cel putin 25 de oameni au murit in urma alunecarilor de teren si a inundatiilor provocate de furtuna tropicala Megi, care s-a abatut asupra coastelor estice si sudice ale acestei tari din Asia de Sud-Est, informeaza Reuters.

Uniunea Europeana a impus sanctiuni ample asupra Rusiei si oligarhilor lui Putin din cauza invaziei Ucrainei – acum, marea provocare a blocului este aplicarea acestor sanctiuni, a raportat Reuters.

Guvernul elvetian a inghetat active rusesti vizate de sanctiuni in valoare de aproximativ 5,75 miliarde de franci (6,17 miliarde de dolari) si este posibil ca aceasta cifra sa creasca, a declarat joi un oficial guvernamental elvetian, transmite Reuters.

Rada Suprema de la Kiev (parlamentul unicameral ucrainean) a aprobat joi un proiect de lege care permite confiscarea bunurilor sau proprietatilor detinute de Rusia sau de cetateni rusi in Ucraina in contextul invaziei ruse in aceasta tara, relateaza Reuters si Liga.net, potrivit Agerpres.

Invazia Ucrainei de catre Rusia a intensificat presiunea pentru sanctiuni economice mai dure asupra Moscovei, inclusiv posibila excludere a tarii din sistemul SWIFT, principala retea internationala de plati din lume, masura care ar lovi comertul rusesc si ar face mai dificile afacerile companiilor…

Grupul francez Orange a anuntat joi ca profitul sau a scazut cu 0,7% in trimestrul patru din 2021, din cauza randamentului mai redus rezultat in urma cofinantarii tranzactiilor pentru dezvoltarea retelelor si a concurentei ridicate din Spania, care a continuat sa afecteze rezultatele sale, transmite…