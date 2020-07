Spania este luată la ochi din nou: Germania o consideră zonă de risc şi impune carantina Germania a clasificat vineri trei regiuni din Spania, afectate in mod special de pandemia de COVID-19, drept zone de risc, ceea ce implica o perioada de carantina pentru calatorii care se intorc din ele, cu exceptia cazului in care acestia pot prezenta un test negativ, relateaza AFP si dpa. "Exista in prezent avertismente impotriva calatoriilor turistice neesentiale in comunitatile autonome Aragon, Catalonia si Navarra, din cauza numarului mare de noi infectari si a masurilor restrictive locale", explica Ministerul german de Externe pe site-ul sau de internet, informeaza agerpres.ro. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

