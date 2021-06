Spania deschide granițele pentru persoanele vaccinate complet Incepand de luni, Spania permite intrarea in țara a strainilor care dovedesc ca sunt imunizați cu schema completa a oricarui vaccin anti-coronavirus autorizat de Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) sau aprobat de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Acestea sunt cele de la Pfizer, Moderna, AstraZeneca și Janssen, autorizate de EMA, sau cele chinezești Sinopharm și […] Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

