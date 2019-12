Spania - COP25 aprobă un document final privind creşterea ambiţiilor climatice pentru 2020 Cea de-a 25-a Conferinta a ONU privind schimbarile climatice (COP25) desfasurata la Madrid a reusit duminica sa aprobe un document privind cresterea ambitiilor climatice pentru 2020 si respectarea Acordului de la Paris prin care tarile se angajeaza sa evite ca temperatura medie a planetei sa creasca in acest secol cu peste 1,5 grade Celsius, relateaza EFE. Acordul intitulat "Chile-Madrid: Time for action" a fost convenit dupa aproape doua zile de la incheierea COP 25, prevazuta pentru vineri, si dupa negocieri-maraton care s-au prelungit si duminica dimineata. Documentul a fost aprobat de presedinta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

