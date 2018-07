Stiri pe aceeasi tema

- Echipe de salvare spaniole au anuntat duminica dupa-amiaza ca au recuperat peste 200 de migranti in Mediterana, in timp ce ministrul de interne al tarii a plecat spre Mauritania in speranta de a intari lupta impotriva imigratiei ilegale, relateaza AFP. Potrivit unui purtator de cuvant…

- Uniunea Europeana va oferi guvernelor statelor membre cate 6.000 de euro pentru fiecare imigrant pe care il preiau de pe vasele din Mediterana, potrivit Financial Times. Comisia Europeana va publica marti propuneri de stopare a valului de imigranti in Europa. Intre acestea se numara sprijinirea statelor…

- O organizatie filantropica spaniola a anuntat miercuri ca nu va transfera in Italia o supravietuitoare si doua corpuri neinsufletite recuperate in urma naufragiului unei ambarcatiuni cu migranti, din cauza atitudinii ostile a guvernului de la Roma, relateaza dpa. Organizatia neguvernamentala Proactiva…

- Serviciile de interventie spaniole au anuntat ca au salvat, sambata, peste 340 de migranti din Marea Mediteraneana, dintre care unul incerca sa traverseze pe roata unui camion, informeaza news.ro.Paza de coasta spaniola a salvat 240 de persoane de pe 12 barci: 10 in stramtoarea Gibraltar si…

- Guvernul italian a refuzat vineri sa aprobe acostarea unei nave umanitare specializata in salvarea de migranti, fiind al treilea refuz de acest gen in decurs de o luna, care a intervenit la numai cateva ore dupa incheierea summitului tensionat al Consiliului European pe problema migratiei,…

- Cel putin 16 tari au 'semnalat' intentia de a participa la minisummitul organizat de urgenta duminica la Bruxelles pentru a discuta 'solutii europene' pentru probleme migratiei, a anuntat vineri Comisia Europeana, transmite AFP. Ideea acestei intalniri s-a concretizat la summitul franco-german…

- Cererea de muncitori migranti in Olanda va fi si mai mare in urmatorii ani, ca urmare a cresterii economice si a imbatranirii populatiei, indica un raport publicat marti de Institutul de Cercetari Economice (SEO) al Universitatii din Amsterdam, citat de agentia Xinhua. Potrivit raportului…