Spania ar putea deveni noua placa turnanta de gaz in Europa, in timp ce UE prevede sa nu mai depinda de gazul rusesc inainte de 2030. La ora actuala, Spania dispune de 45% din stocul de gaz natural lichefiat din Europa și de o treime din angajații din regazeificarea europeana, proces prin care gazul lichid este reconvertit in gaz natural, transmite Euronews. Dispunem de un sistem extrem de polivalent și flexibil, explica Arturo Gonzalo, PDG, operator național de gaz spaniol Engas. Noi putem gestiona gazul provenit din diverse surse. Anul trecut, de exemplu, am primit gaz din 14 țari diferite.…