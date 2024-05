Oltenia de sub munte, un nou film marca Charlie Ottley

Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom, cel mai mare producator integrat de energie din Europa de Sud-Est, a pus in funcțiune cel mai mare rezervor de țiței din Romania, pe platforma rafinariei Petrobrazi. Rezervorul a fost proiectat și construit conform celor mai recente standarde in domeniu, pentru o siguranța sporita in utilizare.…

- A lucrat la coloana sonora a documentarelor „Flavours of Romania” și „Wild Carpathia”, realizate de jurnalistul britanic Charlie Ottley. La 1 mai 2021 a lansat albumul „Valahia in Demol”, iar la 1 mai 2023 a lansat albumul „Drum pavat cu bolovani” ce deține un mic record de vanzari (1.000 de exemplare…

- Romania se confrunta cu una dintre cele mai mari taxe pe munca din Uniunea Europeana, alimentand nemulțumiri și preocupari printre sindicate și experți fiscali. Blocul Național Sindical organizeaza un protest pentru a atrage atenția asupra acestei probleme și pentru a cere o comunicare mai transparenta…

- Biserici de lemn din Banat și Oltenia, adevarate capodopere arhitecturale, pot fi vazut intr-un documentar realizat de o echipa independenta, ce va fi proiectat miercuri, 17 aprilie, de la ora 20, la Cinema Victoria din Timișoara.

- Charlie Ottley, producatorul englez indragostit de țara noastra, filmeaza pentru un nou documentar in Romania. ”Oltenia de sub munte” va aduce in atenția publicului noi frumuseți ascunde din țara noastra, locuri magice, pline de culoare, pe care jurnalistul britanic se pricepe atat de bine sa le puna…

- Senatoarea Diana Șoșoaca, cunoscuta pentru ieșirile ei controversate și pozițiile extrem de critice fața de autoritați, pare sa fi facut o alta „mutare strategica” in cariera ei politica. Dupa ce inițial a anunțat ca va candida la Primaria Capitalei, aceasta a surprins pe toata lumea declarand ca se…

- Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au aprobat o noua directiva privind calitatea aerului, care aduce imbunatațiri semnificative pentru cetațeni, inclusiv dreptul de a solicita despagubiri in cazul imbolnavirilor cauzate de poluare. Astfel, romanii vor putea si ei sa solicit daune autoritatilor…

- Dacia a batut Mercedes, BMW și Audi! Vorbim despre un top facut de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile și dat recent publicitații! Vezi detaliile in randurile de mai jos! Așadar, vești foarte pentru Dacia , care a reușit sa se impuna pe piața europeana, inca de la inceputul anului! Numarul…