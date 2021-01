Relaxarea restrictiilor si ignorarea celor existente in perioada sarbatorilor de iarna isi arata efectele acum, in toata Europa, dar mai ales in Spania. Aproape 40.000 de cazuri noi de infectari se inregistreaza in fiecare zi, iar autoritatile iberice iau in calcul izolarea populatiei, ca masura disperata pentru a reduce infectarile.