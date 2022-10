Spania a hotărât trimiterea a cinci generatoare electrice în Ucraina Guvernul din Spania a anuntat miercuri trimiterea a cinci generatoare electrice in Ucraina, unde atacurile rusesti asupra infrastructurii energetice au lasat in intuneric peste o mie de orase si unde sunt prevazute restrictii de electricitate cu incepere de joi, noteaza AFP. „Avand in vedere recentele atacuri ale Rusiei asupra infrastructurii electrice care au afectat grav furnizarea de energie electrica cetatenilor ucraineni, (…) Ministerul Apararii va trimite imediat generatoare in aceasta tara”, potrivit unui comunicat al ministerului de la Madrid. Este vorba de patru generatoare cu o putere… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

