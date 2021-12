Stiri pe aceeasi tema

- Persoana infectata este un barbat vaccinat cu serul AstraZeneca.Autoritatile spaniole au confirmat joi primul caz de COVID 19 cu varianta Omicron prin transmitere comunitara, in timp ce alte doua cazuri suspecte sunt in curs de investigare, relateaza agentiile Reuters si EFE, citate de Agerpres.Persoana…

- Aceasta noua crestere a infectarilor survine in timp ce varianta Omicron a coronavirusului a inceput sa se extinda in tara. Zece noi infectari cu aceasta varianta au fost confirmate joi, numarul lor crescand astfel la 42 pe ansamblul Regatului Unit.Aparitia variantei Omicron, semnalata de Africa de…

- Riscul de reinfectare in cazul persoanelor care deja s-au infectat cu alte variante ale coronavirusului SARS-CoV-2 este sporit de varianta Omicron, au avertizat joi autoritatile sanitare din Africa de Sud si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza agentia EFE, preluata de Agerpres. Cercetatorii…

- Autoritatile spaniole au confirmat joi primul caz de COVID-19 cu varianta Omicron prin transmitere comunitara, in timp ce alte doua cazuri suspecte sunt in curs de investigare, transmit agentiile Reuters si...

- Noua varianta de coronavirus Omicron continua sa se raspândeasca în Europa. Joi, Franța și Grecia au confirmat primele cazuri de infectare cu noua tulpina care stârnește îngrijorare în întreaga lume. Joi, Franța a confirmat primul sau caz cu noua tulpina…

- Numarul cazurilor de infectare cu aceasta varianta confirmate in Marea Britanie a crescut intre timp la 11, unele fara legaturi cu calatorii in zona Africii de Sud de unde se raspandeste. Autoritatile sanitare britanice suspecteaza astfel inceputul transmiterii comunitare, scrie Agerpres.Noua varianta…

- Daca nu mai suntem protejați de infecția anterioara sau de vaccin, ajungem din nou „in punctul zero”, avertizeaza profesorul de sanatate public, Razvan Cherecheș. Cherecheș a publicat, pe pagina de Facebook, faptul ca rata de creștere pentru noua tulpina Omicron este „incredibila”, iar daca datele inițiale…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a șters de pe site graficul cu noile variante de coronavirus care circula in Romania, iar raportul modificat cuprinde exclusiv tulpina Delta. Cel puțin noua variante ale coronavirusului cu diverse mutații circula intens in Romania, iar in saptamana 8-14…