- Formatia Juventus Torino a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Genoa, in etapa a 29-a a campionatului Italiei, potrivit news.ro.Pentru Juventus au marcat Paulo Dybala (50), Cristiano Ronaldo (56), Douglas Costa (73), iar pentru Genoa a punctat Pinamonti (76). Citește…

- AC Milan a invins-o pe AS Roma cu scorul de 2-0, duminica, pe San Siro, in capul de afis al etapei a 28-a a campionatului de fotbal al Italiei. Rossoneri s-au impus prin golurile marcate in ultimul sfert de ora de Ante Rebic (76) si Hakan Calhanoglu (89 – penalty). Juventus se mentine in fruntea clasamentului,…

- Fiorentina a remizat cu Brescia, scor 1-1, iar AC Milan a invins Lecce, scor 4-1, luni, in etapa a XXVII-a a campionatului Italiei, potrivit news.ro.La meciul Fiorentina - Brescia, pentru toscani a marcat Donnarumma (17- penalti), egalarea fiind adusa de Pezzella (29). Pentru AC Milan,…

- Mircea Lucescu și-a amintit cum a reușit sa faca unul dintre transferurile de senzație ale carierei de antrenor. In 1992, „Il Luce” l-a convins pe Gheorghe Hagi sa plece de la Real Madrid și sa vina in Italia, la Brescia . Mai mult, „Regele” a ramas la „alb-albaștri” și in stagiunea 1993-1994, atunci…

- Liga italiana de fotbal, Lega Serie A, si-a reconfirmat, luni, dorinta ca sezonul fotbalistic sa se termine pe teren, în ciuda rezervelor ridicate de opt cluburi, care considera ca o continuare a competitiei presupune riscuri incalculabile, informeaza AFP."Consiliul Lega Serie A care…

- Opt cluburi din Italia se opun dorinței Ligii Italiene de Fotbal de a incheia sezonul competițional 2019-2020 din Serie A, noteaza AFP, citata de Agerpres. Reprezentanții celor opt grupari din Seria A, majoritate din nordul Italiei, avertizeaza asupra faptului ca la o astfel de masura luata in acest…