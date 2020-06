Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, secretar de stat in MAI si unul dintre apropiatii PSD, s-a dus miercuri la Parlament cu scopul de a-l convinge pe liderul social-democrat Marcel Ciolacu sa voteze prelungirea starii de alerta. Intalnirea a avut loc miercuri dimineata in biroul lui Ciolacu. Voturile PSD sunt decisive. Guvernul…

- Seful statului spune ca, tinand cont de evolutia epidemiei de coronavirus, si de faptul ca numarul de imbolnaviri nu a scazut semnificativ, este nevoie in continuare de acest "instrument" al starii de alerta. Pe 15 iunie expira cele 30 de zile de stare de alerta, declarate pe 18 mai, de catre Guvernul…

- In cadrul emisiunii "Romania la raport", Marcel Ciolacu a comentat declaratiile facute de Nelu Tataru care a vorbit despre posibilitatea prelungirii starii de alerta. "Domnul ministru al Sanatatii a facut un anunt neserios. Nu anunti la televizor ca noi ne-am gandit ca vom prelungi starea…

- Parlamentul a votat, joi, in sedinta online, solicitarea presedintelui Klaus Iohannis de prelungire a starii de urgenta pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile.Pro Romania si ALDE, prin vocile liderilor Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu, au anuntat ca se opun prelungirii masurilor de restrictie,…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, arata ca partidul pe care il conduce nu va vota in orice condiții prelungirea starii de urgența. Acest anunț vine in condițiile in care liderul Pro Romania, Victor Ponta, dar și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au facut un anunț similar. Daca cele…