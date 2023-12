Șpagă de 20% din valoarea lucărilor la Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei Pr. Petrica Leașcu, fostul administrator al unei firme de construcții care a efectuat lucrari la Manastirea Dalhauți, a facut publice detalii șocante despre presiuni, corupție și practici necinstite in cadrul Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei . Dezvaluirile vin insoțite de o inregistrare cu camera ascunsa, prezentand discuții tensionate dintre Pr. Leașcu și reprezentanții arhiepiscopiei. Pr. Leașcu a dezvaluit ca in 2009, prin societatea sa, a executat lucrari la Manastirea Dalhauți in valoare de 63.000 de lei. Confruntat cu refuzul de plata din partea arhiepiscopiei, acesta susține ca i s-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

