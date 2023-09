Stiri pe aceeasi tema

- Rusia și Turcia se apropie de o cifra de afaceri comerciala anuala de 100 de miliarde de dolari, a declarat președintele turc Recep Tayyip Erdogan inainte de discuțiile cu președintele rus Vladimir Putin, la Soci, la 4 septembrie. "In prezent, cifra schimburilor comerciale dintre Turcia și Rusia este…

- Un audit efectuat de o firma internationala a infirmat afirmatia gigantului rus Gazprom conform careia guvernul moldovean ii datoreaza 800 de milioane de dolari, a declarat duminica presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, transmite Reuters.

- Compania mama a OnlyFans, Fenix International Limited, transmite ca profiturile anuale au crescut la peste jumatate de miliard de dolari. Leonid Radvinsky, proprietarul platformei, a primit 338 de milioane de dolari in dividende pentru anul trecut, informeaza BBC.

- Riot, o companie de minat bitcoin, a facut milioane de dolari in timpul valului de caldura care a lovit mai multe zone ale planetei, anunța Ziarul Financiar.Compania de minat bitcoin, Riot Platforms Inc. a castigat milioane de dolari vanzand energie in loc sa produca token-uri in al doilea trimestru,…

- Actionarii, care includ mai multe firme de investitii si fonduri de pensii, au intentat procese separate la o instanta suedeza, dar actiunile lor in justitie sunt coordonate, arata ziarul. Un purtator de cuvant al Ericsson a refuzat sa comenteze imediat, dar a spus ca aceasta va publica un raspuns in…

- Lamborghini ar putea vinde in acest an, pentru prima data din istoria sa, 10.000 de mașini, a declarat CEO-ul companiei, in contextul in care producatorul de mașini de lux a raportat o creștere a profitului și a veniturilor in primul semestru, informeaza Reuters.Marca italiana, o subsidiara a companiei…

- Autoritatea americana din domeniul concurentei (FTC) a demarat miercuri o actiune in justitie impotriva Amazon.com, acuzand cel mai mare retailer online din lume ca i-a pacalit pe consumatori sa se aboneze la seriviciul platit Amazon Prime si ca, in mod deliberat, a facut dificila renuntarea la acest…