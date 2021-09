Primii patru turisti spatiali ai capsulei SpaceX au revenit pe Terra sambata seara dupa ce au petrecut trei zile in spatiu, incoronand cu succes prima misiune orbitala din istorie fara astronaut profesionist la bord, noteaza AFP și Agerpres. Capsula Dragon a rezistat coborarii vertiginoase datorita scutului sau termic, apoi a fost franata de patru parasute uriase. Amerizarea in Oceanul Atlantic, in largul coastelor Floridei, a avut la ora prevazuta, 23.06 GMT (19.06 ora locala). “A fost o calatorie deosebita pentru noi si asta abia incepe”, a spus capitanul, miliardarul Jared Isaacman, la scurt…