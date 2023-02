Impozantul propulsor Super Heavy al SpaceX a inceput sa arda pentru prima data joi, intr-un test de lansare care apropie mastodontul vehiculului lunar și marțian de primul sau zbor orbital in urmatoarele luni, dupa cum a aratat o transmisiune in direct a companiei, potrivit Reuters. Compania SpaceX a miliardarului Elon Musk a efectuat un test […] The post SpaceX a testat cu succes racheta Starship, cea mai puternica din toate timpurile - VIDEO first appeared on Ziarul National .