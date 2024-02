Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Liteni, Tomița Onisii, considera ca 2023 a fost un an extraordinar de bun din punct de vedere al investițiilor care au fost finalizate in acest oral. Tomița Onisii a precizat ca din șapte mari investiții incepute in Liteni, patru au fost terminate, iar celelalte trei sunt in stadii avansate…

- Horoscopul zilei de duminica, 17 decembrie 2023, ne anunta ca astrologii au vesti bune si intrevad surprize frumoase pentru unii nativi ai zodiacului, mai ales din punct de vedere emotional. Taurii au resurse multe pentru a ajuta pe cineva, Sagetatorii renunța la cineva pentru binele lor. Horoscop pentru…

- Romania se afla pe locul șapte in top 32 de țari europene cu cetațenie ușor de accesat. Peste trei din 50 de(6,3%) rezidenți din afara UE devin cetațeni. Estonia este cea mai dificila țara pentru barbați, pe baza procentului de cetațeni din afara UE care dobandesc cetațenia, iar Letonia se afla pe locul…

- Adoptarea noilor tehnici genomice in agricultura au starnit, in ultima perioada, dezbateri intense, la nivel european și național, atat in mediul asociativ al fermierilor cat și in zona politica. Alianța pentru Agricultura și Cooperare așteapta, cu interes, decizia Consiliului AGRIFISH, din 11 decembrie…

- Rareș Bogdan a vorbit vineri seara, in exclusivitate la emisiunea „LIVE” de la Digi24, moderata de jurnaliștii Alexandru Rotaru și Robert Kiss, despre aderarea Romaniei la spațiul Schengen, subiect care se afla pe ordinea de zi a Consiliului JAI. Europarlamentarul spune ca acest lucru este necesar,…

- Accident cu trei autovehicule pe podul din Medgidia: Sase persoane sunt evaluate din punct de vedere medicalUn accident in care au fost implicate trei autovehicule a avut loc, vineri seara, pe podul din Medgidia, iar sase persoane sunt evaluate din punct de vedere medical, anunța news.ro. Reprezentantii…

- Deși se spune ca a fermecat cu frumusețea sa toți barbații pe care ii intalnea, adevarul este altul. Cleopatra, ultima regina a Egiptului, avea buze subtiri, nas incovoiat si barbie proeminenta. Scrierile romane vorbesc mult despre regina Egiptului si o prezinta drept o femeie inteligenta și abila.

- Adevarul despre Cleopatra: vorbea 12 limbi, dar nu era atat de atractiva din punct de vedere fizicCleopatra a fost a șaptea femeie din dinastia Ptolemaica care a purtat acest nume. Cleopatra a VII-a Philopator (care inseamna "zeița care iși iubește tatal" in greaca) s-a nascut in Egipt din stramoși…