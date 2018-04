Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații de la Curtea de Apel București ar putea sa dea sentințele definitive in dosarul in care omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu a fost condamnat, in prima instanța, la 10 ani si 2 luni inchisoare in dosarul delapidarii patrimoniului Asociatiei Salariatilor din cadrul SNP Petrom SA. In acelasi…

- Curtea de Apel Bucuresti urmeaza sa pronunte astazi sentintele definitive in dosarul delapidarii patrimoniului Asociatiei Salariatilor Petromservice, dosar in care instanta de fond i-a condamnat pe Sorin Ovidiu Vintu la 10 ani si doua luni de inchisoare si pe Liviu Luca la zece ani de inchisoare.

- Magistrații ICCJ au admis cererea de revizuire formulata de primarul Mircia Gutau, desființand decizia de condamnare a acestuia, pe care completul Liviei Stanciu o administrase in 2010, anunța Antena 3 care citeaza luju.ro. Decizia Inaltei Curți este definitiva.MINUTA: ”Admite cererea…

- Victor Becali, condamnat la cinci ani si opt luni de inchisoar in dosarul in care a fost condamnat impreuna cu fratele sau, Ioan, ca i-au dat mita de 200.000 de euro fostei judecatoare Geanina Terceanu, ramane in inchisoare, instanta respingand joi cererea sa de liberare conditionata. Decizia nu este…

- Agentia Mondiala Anti-Doping (WADA) anunta suspendarea acreditarii laboratorului din Bucuresti pentru o perioada de sase luni, se precizeaza intr-un comunicat postat pe site-ul oficial al institutiei. Aceasta suspendare a fost impusa datorita unui numar de neconformitati fata de Standardul International…

- Fostul procuror DNA Mihaiela Iorga a declarat duminica seara, la Antena 3, ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a chemat-o si a intrebat-o daca nu poate urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru postul de premier. La scurt timp dupa ce aceste acuzații, Laura Codruța Kovesi…