Soțul senatoarei Diana Șoșoacă, declarații halucinante despre vaccinul anti-Covid „E o epidemie mai mult sau mai puțin forțata, mai mult sau mai puțin inventata – nu discutam acum. Eu sunt vaccinat cu toate vaccinurile facute pana acum… dar asta nu este un vaccin! E un ser, sa-i spunem… nu știu, putem inventa cuvinte ca sa le punem cumva in dicționar in dreptul lui. Este un ser modificator genetic”, susține soțul senatoarei. An tensionat pentru liberali. Incepe lupta pentru putere și funcții in PNL „Eu nu ma vaccinez! Ii las pe alții inainte. Ma uit la ei, ii studiez cațiva ani… Și plus ca am ințeles ca acolo e vorba și de nanotehnologie. Deci, ii aștept cu nerabdare pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Soțul senatoare Diana Șoșoaca ii calca pe urme soției. Silvestru Șoșoaca a declarat ca nu se va vaccina impotriva noului coronavirus. Acesta a facut o declarație halucinanta "vaccinul este un ser modificator genetic”, a spus soțul Dianei Șoșoaca.Iata principalele declarații facute de soțul senatoarei:„E…

