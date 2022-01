Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Andone nu-și neglijeaza niciodata prietenii, iar ori de cate ori are ocazia iese cu ei in oraș. Antrenorul a fost surprins de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania in timp ce a luat masa in oraș cu un prieten, dar și cum incalca regulile de circulație in trafic.

- Catalin Botezatu este unul dintre cei mai frumoși barbați din Romania, care atrage privirile tuturor, insa nici bolidul de lux pe care-l conduce nu se lasa mai prejos. Celebrul designer are grija ca fiecare apariție a lui sa fie una spectaculoasa, motiv pentru care are grija personal de mașina pe care…

- Jean de la Craiova este mereu in centrul atenției, iar acest lucru s-a intamplat și de aceasta data, asta pentru ca paparazzii Spynews.ro au surprins exact momentul in care artistul a uitat de bunele maniere, chiar la volanul bolidului de lux. Ei bine, cu siguranța cantarețul se aștepta sa nu-l vada…

- Diana Videanu, fiica lui Adriean Videanu, a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro intr-o ipostaza inedita atunci cand era in oraș alaturi de fetița și soțul ei. Ei bine, se pare ca fiica fostului primar al Capitalei nu are nicio reținere atunci cand vrea sa-i faca gesturi tandre partenerului ei, nici…

- Denisa Nechifor are grija ca intotdeauna sa arate impecabil, astfel ca nu conteaza daca este in parc, in fața oglinzii sau chiar la volan, cert este ca se aranjeaza mereu. Caci este o mama singura, și totodata o femeie libera, fosta lui Adrian Cristea este o apariție incantatoare oriunde s-ar duce,…

- Cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au dat din nou lovitura! De data aceasta avem imagini rare cu Cristi Iacob și soția sa. Va spunem doar atat, cei doi se pregatesc de o noua escapada, iar noi va aratam și dovada ca o familie frumoasa se intreține…

- Nici o luna nu a trecut de cand s-a desparțit de iubita, iar paparazzii SpyNews.ro l-au surprins pe Mihnea Grigoriu in compania unui artiste de top din Romania. Cei doi nu s-au dezlipit unul de altul la o petrecere de lux, organizata pe un iaht in Dubai.

- Gabi Oprea Jr. este fericit nevoie mare, asta pentru ca de curand a devenit tatic, iar acum, parinte fiind, fiul fostului ministru de Interne iși indreapta toata atenția asupra bebelușului sau. Astfel, va spunem ca, paparazzii Spynews.ro au fost vigilenți și l-au surprins pe juniorul lui Gabriel Oprea…