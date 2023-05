Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe le-a marturisit fanilor ca trece printr-o perioada mai complicata, dupa ce a ajuns de urgența la spital cu fiul sau. Se pare ca Vlad a facut o reacție alergica, iar prezentatoarea TV a fost nevoita sa revina in platoul emisiunii Mireasa, timp in care baiatul a ramas cu tatal sau.

- Doar cateva zile ne mai despart de incoronarea regelui Charles al III-lea. La Palatul Buckingham au inceput deja pregatirile. Noaptea au loc repetițiile pentru marele eveniment. Chiar daca calestile goale si fanfara parcurg traseul stabilit pentru marele eveniment, exista, insa, și cateva probleme de…

- Jador și-a ingrijorat fanii, dupa ce Bogdan Mocanu a postat mai multe videoclipuri in care se poate observa ca se afla cu artistul in momentul in care se indreptau spre spital. Cu toate ca fanii au crezut, inițial, ca este o gluma, se pare ca Jador se confrunta cu probleme de sanatate.

- Denisa Tanase a devenit cunoscuta inca de mica impreuna cu sora sa, Raluca, datorita trupei „Bambi”. Insa, de trei ani, cantareața impreuna cu soțul sau, Mircea Branzei, au decis ca este bine sa iși deschida un magazin cu parfumuri, iar norocul le-a suras. Cei doi au peste 40 de magazine deschise in…

- Denisa Tanase a renunțat la muzica și s-a lansat in afaceri. Drumul spre succes nu a fost unul deloc ușor, insa a reușit sa construiasca un imperiu alaturi de soțul ei. Acum, Denisa de la Bambi este antreprenoare. In doar trei ani, Denisa Tanase a devenit milionara in euro și nu și-a imaginat niciodata…

- In urma cu cateva luni, Oana Matache, sora Deliei, a decis sa se desparta de soț și sa inceapa o noua relație cu Radu Siffredi. Legatura dintre cei doi nu a fost vazuta cu ochi buni de familie și prieteni, iar artista a fost dur criticata pentru alegerea ei.Oana Matache a trecut printr-o serie de schimbari…

- Banel Nicolița trece prin momente cumplite, avand probleme serioase cu legea. Fostul mare fotbalist roman a fost executat silit, dupa ce magistrații l-au obligat sa-și achite facturile restante la energie electrica. Ce s-a intamplat, de fapt, cu economiile fostului sportiv. Banel Nicolița, executat…

- Naționala de fotbal a Romaniei debuteaza luna viitoare in preliminariile Euro 2024, cu o "dubla" contra reprezentativelor statelor Andorra și Belarus. Primul meci are loc in deplasare, pe 25 martie, iar al doilea este programat la 28 martie, pe Arena Naționala. Selecționerul nu este lipsit de probleme…