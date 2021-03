Stiri pe aceeasi tema

- Vestea conform careia Cornelia Catanga a murit continua sa fie un șoc. Marea doamna a muzicii lautarești ducea o suferința crunta, dupa ce iși pierduse locuința. Din ce traia soția lui Aurel Padureanu? Dezvaluirile facute de regretata artista, la Antena Stars. Catanga a murit in urma unui stop cardiorespirator,…

- Interpretul de muzica lautareasca, Nelu Ploieșteanu, se afla in stare grava la Spitalul Clinic de Urgența Floreasca din Capitala. Artistul este bolnav de COVID-19, plamanii fiindu-i afectați in proporție de 70%. „In urma cu 2 minute am inchis telefonul cu una dintre fiicele lui nea Nelu Ploiesteanu.…

- Valul al treilea a venit nu doar cu un numar ridicat de infectari, dar și cu o imbolnavire masiva in randul copiilor. Situația nu pare a fi una buna avand in vedere ca nu exista inca niciun vaccin pentru cei mici. In tot mai multe spitale de pediatrie nu mai sunt paturi libere la ATI pe sectiile pentru…