Soțul Ancăi Dragu este reconfirmat administrator la BTT Costinești, deși de trei ani societatea n-are profit Indiferent de cine s-a aflat la guvernare dupa guvernul Cioloș, Marius Dragu, soțul președintei Senatului, Anca Dragu, a ramas administrator la BTT Costinești. Profit ba, recompensa da De trei ani de zile, BTT Costinești, controlata de Ministerul Tineretului și Sportului, n-a inregistrat profit, dar cu toate acestea conducerea companiei a fost reconfirmata pe funcție. Adica pe Claudiu Daniel Teliceanu, in calitate de director, pe Liviu Ivanescu și Alexandru Marius Dragu, soțul șefei Senatului, Anca Dragu, in Consiliul de Administrație. Pentru efortul depus ca administrator la BTT Costinești, soțul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

