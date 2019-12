Stiri pe aceeasi tema

- O mașina de model Dacia a derapat de pe traseu și a ajuns in șanț, dupa care s-a tamponat intr-un pod din localitatea Lapusna, raionul Hincesti.Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu morti. Potrivit publicatiei Hincesti Online, o persoana s-a ales cu fractura de picior.

- Un tanar de 18 ani din Craiova a transformat masina bunicilor intr-un autoturism de lux. Dacia 1300, fabricata acum 45 de ani, se deschide cu comanda vocala, are geamuri electrice, pe bord are montata o camera video, dar dispune si de senzor de parcare pentru mersul cu spatele. Citeste si…

- O masina a fost oprita, in noaptea de vineri spre sambata, pe bulevardul Dacia din Craiova, de o patrula alcatuita din politisti din cadrul Sectiei 4 Politie si un jandarm din cadrul Gruparii Mobile. Potrivit IPJ Dolj, in autoturism au fost identificati doi tineri de 23 de ani, din Craiova. Surpriza…

- Dacia va lansa mai intai masini hibride, fiind primul pas catre cele electrice Christophe Dridi, seful companiei. Oficialul companiei a precizat ca primul model full-electric Dacia ar trebui sa fie o masina de oras.

- Dacia a dat lovitura cu Logan, la momentul aparitiei: un model ieftin si fiabil, care a cucerit clientii. Si modelul Duster inregistreaza, in prezent, vanzari excelente, iar producatorul de la Mioveni se pregateste sa bata noi recorduri de vanzari, cu un model electric foarte ieftin. Potrivit unor informatii…

- Modelul electric Renault City K-ZE va fi lansat din 2021 pe continentul european, sub marca Dacia, informeaza automobile-propre.com, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Victorie pe plan european pentru Laura Codruța Kovesi . Mașina este disponibila in prezent in China, in gama Renault. Cu…

- Doua persoane din Alba au murit și alte doua sunt ranite, in urma unui accident grav petrecut, pe DN75, intre localitațile Mihai Viteazul și Cornești, județul Cluj. Un camion inmatriculat in Alba a lovit un autoturism Dacia inmatriculata tot in Alba. Potrivit IPJ Cluj, din primele date, și-au pierdut…

- Ionut Cristian Mitu, in varsta de 20 de ani a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce, duminica seara, i-a luat masina de sub nas colegului sau si a plecat la plimbare prin oras, apoi s-a infipt intr-un autoturism in cartierul Dacia. Mitu lucreaza la o firma din Teleorman si venise la o lucrare la Iasi,…