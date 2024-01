Soție de politician condamnată la închisoare pentru că vindea haine contrafăcute Ea a fost acuzata ca magazinul pe care il deține, in centrul orașului Pitești, vinde haine, parfumuri și pantofi sub marci renumite, dar care, in realitate erau false. In total, 15 companii celebre au fost numite in procesul in care e inculpata Lavinia Bughiu. Ea a fost condamnata la 8 luni de inchisoare. Hotararea nu este, insa, definitiva și poate fi atacata. Instanța i-a impus, de asemenea, sa presteze munca in folosul comunitații timp de 40 de zile și sa plateasca daune morale in valoare de mii de euro. Totuși, Bughiu nu va executa cele 8 luni de inchisoare. Magistratii au decis suspendarea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

