Soția protestatarului mort spulberă misterul decesului Soția protestatarului din Teleorman care a murit la cateva zile dupa ce a participat la mitingul din 10 august, in Piața Victoriei, susține ca acesta nu a murit din cauza gazelor impraștiate de jandarmi. Ilie Gazea, de 62 de ani, membru PNL, nu ar fi murit din cauza gazelor date in Piața Victoriei, susține soția

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Ilie Gazea, barbatul de 62 de ani din Teleorman, care a murit la o saptamana dupa proteste, nu ar fi murit din cauza gazelor date in Piața Victoriei, susține soția acestuia.”Lui nu i-a fost rau cand a venit acasa, i-a fost rau dupa vreo patru zile. Mi-a zis ca ii este rau și așa cum am zis…

- Spitalul Județean de Urgența a remis un comunicat de presa in care a explicat ce s-a intamplat cu protestatarul decedat la cateva zile dupa ce a participat la mitingul din Piața Victoriei. Dupa precizarile facute de Departamentul pentru Situații de Urgența despre protestatarul Ilie Gazea, decedat la…

- O știre „fake news” de ultima ora propagata pe rețelele de socializare și in mass-media se inscrie in lungul șir al informațiilor prin care se incearca manipularea și intoxicarea opiniei publice cu privire la intervenția jandarmilor in 10 august, in Piața Victoriei. Știrea de tip fake news, lansata…

- Violențele din Piața Victoriei au fost premeditate, iar partidele din Opoziție sunt complice. O dovada in acest sens a fost prezentata, sambata, de parintele Chris Terhes, președintele Coaliției Romanilor pentru Combaterea Corupției. Potrivit lui Chris Terhes, Cezar Cristian Fanaru, un USR-ist activ,…

- Femeia-jandarm care a fost lovita de mai multe persoane la protestul de vineri seara din Piata Victoriei ar putea ramane paralizata pe viata, au declarat, sambata, reprezentantii Jandarmeriei Romane. „Am vazut multe titluri care insinuau ca jandarmii si-au abandonat colegii. Nimic mai fals. Ce s-a…

