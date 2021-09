Stiri pe aceeasi tema

- Sotia lui Michael Schumacher, Corinna, a vorbit în premiera despre accidentul fostului pilot de Formula 1, grav ranit la schi în 2013.Schumacher a suferit o leziune cerebrala grava, dupa ce a cazut în timp ce schia în statiunea franceza Meribel, în decembrie 2013,…

- Sotia lui Michael Schumacher, Corinna, a vorbit despre starea de sanatate a multiplului campion mondial de Formula 1, intr-un documentar care urmeaza sa fie difuzat in data de 15 septembrie pe Netflix, informeaza L'Equipe, potrivit Agerpres. Michael Schumacher, in varsta de 52 ani, nu a mai…

- Sunt imagini cu Michael Schumacher, pe care toata lumea le aștepta. Familia campionului mondial de Formula 1 a dat publicitații imagini nemaivazute pana acum. Imaginile cu Michael Schumacher pe care le aștepta toata lumea Imaginile cu Michael Schumacher, dar și cu soția sa, Corinna, și cei doi copii,…

- Benone Sinulescu (84 de ani) ar fi fost gasit inconștient in casa in cursul zilei de 8 iulie 2021. Soția artistului, Elena Sinulescu, a fost acuzata de fostul impresar al acestuia, Ionuț Pavel, ca nu-l ingrijește corespunzator. Potrivit Elenei Sinulescu, insa, interpretul nu a fost gasit inconștient…

- Fostul impresar al lui Benone Sinulescu a facut noi dezvaluiri tulburatoare despre starea de sanatate a marelui artist, aflat in prezent pe mainile medicilor. Ionuț Pavel a susținut la Acces Direct ca atunci cand a aflat ca maestrul ar fi cazut din picioare, nepotul lui i-ar fi spus ca totul este in…

- Fostul pilot argentinian de Formula 1 Carlos Reutemann a decedat, miercuri, la varsta de 79 de ani, informeaza autosport.com. El a suferit complicatii hemoragice si renale pentru care a fost internat in spitale mai mult de o luna. Starea lui s-a deteriorat in ultimele zile dupa ce a suferit…

- Fostul pilot de Formula 1 Alex Zanardi inca nu poate vorbi, insa starea sa este stabila la un an de la accidentul grav suferit in Toscana, informeaza bbc.com, potrivit news.ro. Zanardi este internat in continuare intr-o clinica pentru recuperare si terapie. “El poate sa comunice cu…

- Pilotul german Mick Schumacher, de la echipa americana Haas, nu exclude o posibila mutare la Alfa Romeo in sezonul 2022 al Formulei 1, transmite DPA. ''Capul meu este aici si in prezent, voi astepta si vom vedea ce va fi'', a declarat fiul legendarului Michael Schumacher,…