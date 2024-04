Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Onoriu risca sa ajunga din nou dupa gratii, asta dupa ce judecatorii i-au impus noi condiții in masura controlului judiciar. Inca soția lui, Isabela Onoriu, a mers seara trecuta la poliție, asta dupa ce pilotul de raliuri a facut noi postari pe rețelele de socializare prin care i se adreseaza…

- Kanye West și soția sa au bifat o noua apariție controversata in Milano. In timp ce partenerul ei a fost acoperit din cap pana in picioare, Bianca Censori s-a afișat intr-o ținuta care i-a lasat la vedere extrem de multa piele. Iata imaginile cu cei doi care s-au viralizat rapid!

- Informații halucinante despre cazul fetiței omorate in Galați. Fratele femeii i-ar fi mințit pe polițiști dupa ce fetița de 9 ani a fost ucisa in bataie, iar acum are probleme grave cu legea. El și soția lui urmeaza sa fie audiați și risca chiar și 25 de ani de inchisoare!

- Procurorii din Aiud au cercetat timp de aproape trei ani un barbat care a taiat un arbore de pe proprietatea statului pentru a-și incalzi familia. Valoarea prejudiciului constatat a fost de doar 204 lei.