- Diplomatul chinez de rang inalt Yang Jiechi a facut apel marti la restabilirea relatiei bilaterale dintre Beijing si Washington pentru ca aceasta sa revina pe o traiectorie de dezvoltare previzibila si constructiva, informeaza Reuters. Yang Jiechi, cel mai inalt lider chinez care a vorbit public despre…

- Prima doamna americana Jill Biden va participa la eforturile guvernului soțului ei de a reuni familiile de migranți separați de administrația lui Donald Trump, a declarat vineri Casa Alba, potrivit AFP.În conformitate cu una dintre promisiunile sale de campanie, președintele democrat Joe Biden…

- Presedintele american Joe Biden a cerut vineri echipei sale sa realizeze "o analiza exhaustiva a amenintarilor" pe care le reprezinta extremismul violent la nivel intern in Statele Unite ale Americii, dupa asaltul asupra Capitoliului din Washington comis de sustinatori radicali ai fostului presedinte…

- Abuzurile comise de autoritatile chineze asupra etnicilor uiguri din regiunea Xinjiang reprezinta „acte de genocid”, a anuntat, marti, Departamentul de Stat de la Washington, conform unui comunicat postat pe site-ul institutiei, potrivit Mediafax.

- Joe Biden a promis ca, sub președinția lui, America va fi din nou pregatita sa-și asume rolul de lider mondial dar actul final al lui Donald Trump, care și-a îndemnat partizanii sa mearga sa protesteze în fața unui Capitoliu pe care ulterior l-au invadat îl va bântui pe scena…

- Un barbat a fost lovit in fața de un șofer, in urma unui incident in trafic produs miercuri in Capitala. Presupusul agresor a fost identificat. Soția victimei a fost cea care a alertat poliția.

- ”Curevac incepe faza globala 2b/3 a studiilor sale clinice necesare autorizarii vaccinului sau candidat”, a anuntat luni intr-un comunicat laboratorul cu sediul la Tubingen, in vestul Germaniei. Un ”prim voluntar a fost recrutat”, anunta laboratorul care foloseste, la fel ca si concurentii sai Biontech…

- Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman, a vizitat Porțile de Fier impreuna cu ministrul Economiei, Virgil Popescu. Vizita a fost una de lucru in vederea finanțarii pe care SUA a anunțat-o pentru Romania in proiecte energetice. Delegația oficiala a fost primita și insoțita de Bogdan Badea, președintele directoratului…