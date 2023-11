Stiri pe aceeasi tema

- Gina Chirila atrage toate privirile oriunde apare și nu doar din partea barbaților din țara noastra, ci și din partea celor de peste ocean, unul dintre ei fiind nimeni altul decat faimosul Leonardo DiCaprio.

- Gina Chirila a raspuns invitației lansate de Catalin Maruța și a acceptat provocarea sosurilor picante. Fostul model a dezvaluit de cine era indragostita in adolescența. Insa, aceasta nu este singura dezvaluire pe care a facut-o vedeta. Ce spune soția lui Bogdan Vladau? De cine era indragostita Gina…

- Vedetele din Romania prinse de razboi in Israel Ceea ce ar fi trebuit sa fie o experiența frumoasa s-a transformat in momente de panica. Este vorba despre calatoria in Israel care s-a incheiat abrupt pentru cateva vedete autohtone. Ana Baniciu, Raluka și Ruby se aflau in Țara Sfanta la momentul izbucnirii…

- Vedeta argentiniana furnizeaza acum cel mai bine platit spectacol din fotbalul american, dupa ce septuplul caștigator al Balonului de Aur s-a transferat Inter Miami. El a ajutat la creșterea profilului fotbalului intern in America, oaspeții de prima mana venind in numar mare pentru a-l vedea in acțiune,…

- Orianda Donca are 34 de ani și afișa alaturi de soțul ei pe rețelele sociale o viața plina de lux și opulența, dupa ce ar fi trait in condiții mizere intr-un apartament cu chirie.Aceasta susține ca au muncit din greu. In timp ce alții se distrau și mergeau in vacanțe, cei doi stateau intr-un apartament…

- La ce școala privata merg copiii Andrei și ai lui Catalin Maruța Daca majoritatea copiilor se mai bucura de cateva zile de vacanța, copiii Andrei și ai lui Catalin Maruța au inceput deja cursurile. Eva și David invața la o școala privata și au trait saptamana aceasta emoțiile primei zile din noul an…

- Cineastul danez Lars von Trier, obisnuit cu polemicile atat in legatura cu filmele sale, cat si cu declaratiile sale publice, s-a aparat joi dupa publicarea unei postari pe Instagram in care critica livrarea de catre Danemarca de avioane de lupta F-16 Ucrainei.

- Amalia Enache se afla de aproximativ o saptamani in Barcelona, Spania, oraș pe care l-a vizitat de multe ori. Acum, prezentatoarea Știrilor de la Pro TV a fost surprinsa de atitudinea turiștilor de acolo, pe care nu i-a laudat, dimpotriva, i-a criticat. Intr-o postare pe rețelele de socializare, Amalia…