- Sotia prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, Sara Netanyahu, a fost spitalizata cu diagnosticul de apendicita, a anuntat joi un purtator de cuvant al familiei, in ziua in care seful guvernului avea programata o vizita in Emiratele Arabe Unite, transmite dpa, potrivit AGERPRES. Sara…

- Ministrul israelian al Apararii, Benny Gantz, a declarat luni ca intentioneaza sa dezvolte un "acord special de securitate" cu noii aliati din Golf, care impartasesc aceleasi ingrijorari in legatura cu Iranul, relateaza Reuters. Emiratele Arabe Unite (EAU) si Bahrainul au stabilit relatii oficiale cu…

- Platoul Golan va ramane israelian, a declarat marti biroul premierului Benjamin Netanyahu ca raspuns la comentariile secretarului de stat american Antony Blinken, care lasase in suspensie problema aprobarii de catre noua administratie de la Washington a suveranitatii Israelului asupra Golan, transmite…

- Herman Berkovits, medicul premierului israelian Benjamin Netanyahu, a anuntat ca medicamentul EXO-CD24, folosit in tratarea COVID , a inregistrat rezultate foarte bune, iar 29 din 30 de pacienti s-au vindecat in cinci zile, transmite Digi24 . „Acest medicament minune este un fel de proteina biologica,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a amanat, din cauza restrictiilor de calatorie impuse pentru contracararea pandemiei de coronavirus, vizita in Emiratele Arabe Unite si in Bahrain, prevazuta pentru saptamana viitoare, a anuntat joi biroul sau de presa, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.…

- Unirea Principatelor Romane de la 24 ianuarie 1859 reprezinta una dintre bornele importante ale istoriei noastre. Chiar daca situația epidemiologica este una dificila, Consiliul Județean Botoșani și Orchestra Populara „Rapsozii Botoșanilor” au decis organizarea unui spectacol special dedicat Zilei Unirii…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni ca lucreaza la accelerarea constructiei a 800 de noi unitati locative pentru colonisti in Cisiordania ocupata, informeaza dpa. In jur de 100 de astfel de locuinte urmeaza sa fie construite in Tal Menashe, unde locuia o femeie ucisa recent intr-un…

- Sute de israelieni au manifestat sambata in fata locuintei lui Benjamin Netanyahu, la Ierusalim, caruia i-au cerut sa demisioneze, in contextul in care tara se indreapta catre noi alegeri legislative, relateaza Euronews.