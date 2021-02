Stiri pe aceeasi tema

- Abia intors de la Bucuresti, presedintele CJ Timis, Alin Nica, anunta ca se va izola pentru doua saptamani, dupa ce a aflat ca sotia sa are Covid. In urmatoarele doua saptamani, Alin Nica anuanta ca va lucreaza de acasa, dupa ce a flat ca sotia sa are covid. El transmite ca atat sotia, cat si ... The…

- Presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, a anuntat, miercuri dimineata, pe Facebook ca va lucra online, de acasa, timp de doua saptamani, intrucat sotia sa a fost confirmata pozitiv la Covid-19. The post Alin Nica, in izolare! Sotia presedintelui CJT a fost confirmata pozitiv la Covid-19…

- Pana ieri, pe teritoriul Romaniei, 47.762 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 10.841 de persoane se afla in izolare instituționalizata. De asemenea, 73.210 persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina instituționalizata se afla 145…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, anunta ca este izolat la domiciliu, dupa ce a intrat recent in contact cu o persoana confirmata pozitiv cu COVID-19. "Am aflat astazi ca am intrat recent in contact cu o persoana confirmata pozitiv cu COVID-19. Din fericire, nu ma simt rau, nu am vreun…

- PRECAUȚIE… Autoritațile medicale au comunicat, pentru duminica, 44 de noi cazuri COVID-19 in județul Vaslui, in scadere vizibila fața de zilele precedente. Numarul mic de cazuri nu va insemna automat și relaxarea masurilor de protecție sanitara, anunța doctorul Streinu Cercel, care, din contra, și-ar…

- Liderul interimar PNL Timiș, Alin Nica, a preluat de la predecesorul sau, Nicolae Robu, stilul de a prezenta infrangerea ca pe victorie. Va reamintim ca la alegerile parlamentare, in Timiș, USR PLUS a a obținut 29,21% din voturi, iar PNL – 24,78%. Cu toate acestea, astazi, intr-o postare, pe pagina…