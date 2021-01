Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Stanoevici, fost ministru in timpul guvernarii Victor Ponta, a murit in spital, la 62 de ani. Deși s-a vehiculat ca a murit din cauza COVID-19, Stanoevici se vindecase de boala generata de SARS-COV-2. Diana Șoșoaca, senatoare AUR, prietena a fostului ministru, considera ca decesul lui…

- Doi politicieni susțin la unison ca actorul Bogdan Stanoevici nu a murit din cauza COVID, pentru ca acesta invinsese boala. Bogdan Stanoevici a murit cu zile pentru ca a fost infectat cu un microb din spital, a scris Codrin Ștefanescu pe pagina sa de Facebook. Afirmația este susținuta și de senatoarea…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca sustine ca ar trebui facuta o verificare de catre instituțiile abilitate in cazul senatoarei AUR, Diana Sosoaca, care a refuzat sa poarte masca de protecție in plenul Senatului, fiind scutita pe motive medicale. Diana Sosoaca, senator AUR, s-a filmat in prima zi de…

- Dupa ce toata lumea a vazut cum senatoarea aleasa AUR a purtat masca incorect la intalnirea de luni cu președintele Klaus Iohannis, Diana Șoșoaca a povestit cu lux de amanunte pe Facebook ce s-a intamplat dupa ce camerele de luat vederi s-au oprit. Viitoarea senatoare a explicat de ce nu a purtat masca…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a taxat dur atitudinea pe care au avut-o parlamentarii AUR care au fost la consultarile de la Cotroceni. Membru al delegației AUR, Diana Șoșoaca l-a așteptat pe președintele Klaus Iohannis cu masca sub nas, deși in instituțiile publice este obligatorie purtarea acesteia…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, ii transmite președintelui Klaus Iohannis dupa declarațiile de marți seara ca se „cațara pe cadavre fara rușine pentru a ține la putere guvernul morții!”. „Iohannis, te cațeri pe cadavre fara rușine pentru a ține la putere guvernul MORȚII! Ești un politruc de cea mai joasa…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu susține ca liberalii vor vota "pentru” initiativa cetateneasca "Fara penali în functii publice”, daca va ajunge la vot miercuri, chiar daca proiectul nu are raport din cauza PSD. Ea anunța însa ca parlamentarii liberali vor boicota ședința…

- Fosta campioana mondiala Gabriela Szabo a anunțat, joi seara, pe contul sau de Facebook, ca a luat coronavirus dar ca momentan se simte bine.Citește și: Klaus Iohannis a anunțat LOCKDOWN in Romania: Magazinele se inchid la 21.00, toate școlile trec pe online / LISTA RESTRICȚIILOR .„Imi pare…