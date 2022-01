Șoselele din vestul țării, adevărate rampe de gunoi. Amenzile mari nu-i sperie pe cetățenii fără obraz Anul a inceput pentru drumarii de la DRDP Timișoara cu o noua acțiune de curațenie in parcarile de pe drumurile naționale aflate in vestul țarii. Dupa ce anul trecut au adunat de pe marginea drumurilor obiecte precum cada de baie, sutiene, mașina de spalat, frigider, la inceputul lui 2021 s-au gasit in parcarile din județele […] Articolul Șoselele din vestul țarii, adevarate rampe de gunoi. Amenzile mari nu-i sperie pe cetațenii fara obraz a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

