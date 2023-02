Celebrul miliardar de orgine magheara, George Soros, a declarat, la Conferinta de Securitate de la Munchen, ca o victoriei a Ucrainei in razboi ar putea duce la destramarea a ceea ce el a numit „imperiul rus”. Soros considera, totoata, ca o astfel de evolutie ar fi apreciata de fostele republici sovietice, transmite Reuters. Pana acum, invazia fortelor ruse in Ucraina, inceputa in 24 februarie 2022, a declansat unul din cele mai sangeroase conflicte din Europa dupa cel de-al doilea razboi mondial si cea mai mare confruntare dintre Moscova si Occident dupa criza rachetelor din Cuba, din 1962, mentioneaza…