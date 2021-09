Stiri pe aceeasi tema

- Tzanca Uraganu e devestat de durere dupa ce a aflat ca Petrica Cercel a murit. Manelistul e in stare de șoc și a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca abia daca poate sa vorbeasca.

- A venit ziua cea mare pentru Simona Halep și pentru partenerul ei de viața, Toni Iuruc! Chiar in aceste momente, cei doi au parasit locuința, pregatiți pentru o nunta de poveste, așa cum amandoi au anunțat. Simona Halep și Toni Iuruc vor spune in cateva momente cel mai important „Da” din viața lor,…

- Decesul lui Nicolae Dolanescu a venit ca un șoc in lumea muzicii romanești. Soția lui a ramas extrem de indurerata și nici macar nu ii vine sa creada ca soțul ei nu mai este langa ea, ca nu mai este in viața. Cu toate acestea, și-a adunat toate puterile și a oferit marturisiri cutremuratoare despre…

- Am aflat cu toții teribila veste, chiar de la Marcel Pavel! Aseara, artistul a facut anunțul trist pe internet, fiind vorba despre decesul prea iubitei sale mame. Cantarețul a intrat in direct la Antena Stars și ne-a marturisit ca simte cum ii fuge pamantul de sub picioare, argumentand ca, deși spera…

- Mioara Roman, mama Catincai și a Oanei Roman, a ajuns din nou pe mainile medicilor din cauza problemelor de sanatate pe care le are. Vedeta traverseaza din nou o perioada destul de grea, avand frecvent nevoie de ingrijiri medicale. Catinca Roman a facut in exclusivitate, la Antena Stars, declarații…

- Madalina Apostol a povestit intr-un interviu la Antena Stars ca la inceputul relației sale cu Nick Radoi barbatul a pus pe urmele ei detactivii pentru a știi tot ce face. Astazi el a marturisit de ce a apelat la aceștia și ce a descoperit.

- Keo s-a confrunat cu grave probleme de sanatate in luna aprilie a acestui an, iar cantarețul a fost nevoit sa ajunga pe mana medicilor. Cantarețul a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars, cum se simte la aproape 3 luni de la intervenție.

- E oficial! Ioana Simion nu mai divorțeaza de Ilie Nastase. Bruneta a decis sa ramana alaturi de fostul tenismen și sa traiasca in continuare o poveste de dragoste ca in filme, ca pana acum. Ioana Simion l-a iertat pe Ilie Nastase pentru evenimentele mai puțin placute din viața de cuplu. Iata ce a facut-o,…