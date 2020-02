Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au perchezitionat vineri biroul Sorinei Pintea de la Spitalul Judetean Baia Mare, unde aceasta este manager. Surse judiciare sustin ca este vorba despre un flagrant si ca ancheta are legatura cu achizitii de materiale sanitare de catre unitatea medicala. Anchetatorii au indicii referitoare…

